Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон завтра узнает вердикт УЕФА

Во вторник, 5 июня, состоится собрание дисциплинарного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором будет оглашен вердикт в отношении знаменитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что теперь уже экс-вратарь «Ювентуса» был удален с поля во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» арбитром встречи англичанином Майклом Оливером.

За нарушение правил 40-летнему киперу грозит от одного до двух матчей дисквалификации, сообщает ua-football.com. А вот его послематчевые комментарии и критика в адрес судьи могут принести легендарному вратарю куда больше проблем.

Напомним, ранее появлялась информация, что Буффон подписал двухлетний контракт с парижским ПСЖ, но, по слухам, они откладывают объявление до тех пор, пока не будет известен вердикт УЕФА.

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