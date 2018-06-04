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понедельник, 4 июня, 2018, 9:21 Мир
Китай выдвинул США «торговое» предупреждение

Китай предупредил США, что никакие торговые соглашения между двумя странами не вступят в силу, если Вашингтон введет пошлину на китайские товары и другие торговые ограничения.

В выходные в Пекине находился министр торговли США Вилбур Росс. Однако, по итогам переговоров стороны не обнародовали совместного заявления, сообщает gazeta.ua.

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По результатам встречи говорится, что политика Китая продолжает быть последовательной, и что Пекин готов увеличить импорт иностранных товаров, в том числе американских.

«Реформы, открытие рынка и увеличение внутреннего спроса – национальная стратегия Китая», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прогресс в отношениях между США и Китаем должен базироваться на двустороннем компромиссе, а не на торговой войне.
Китайпошлинапредупреждение
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2018-06-04 09:54 :40