Китай выдвинул США «торговое» предупреждение

Китай предупредил США, что никакие торговые соглашения между двумя странами не вступят в силу, если Вашингтон введет пошлину на китайские товары и другие торговые ограничения.
В выходные в Пекине находился министр торговли США Вилбур Росс. Однако, по итогам переговоров стороны не обнародовали совместного заявления, – сообщает gazeta.ua.
По результатам встречи говорится, что политика Китая продолжает быть последовательной, и что Пекин готов увеличить импорт иностранных товаров, в том числе американских.
«Реформы, открытие рынка и увеличение внутреннего спроса – национальная стратегия Китая», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что прогресс в отношениях между США и Китаем должен базироваться на двустороннем компромиссе, а не на торговой войне.