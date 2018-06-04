Кольченко намерена голодать, пока хватит здоровья

Александр Кольченко. Фото: radiosvoboda.org

Приговоренный к десяти годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заявил, что будет держаться, пока хватит здоровья.

Об этом сообщил правозащитник из Челябинской области Николай Щур после посещения адвокатом Кольченка, передает Громадское.

«Еду ему регулярно приносят. Он так же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду», – рассказал правозащитник.

По словам Щура, Кольченко сейчас находится в медсанчасти.

31 мая объявил голодовку Александр Кольченко, которого судили вместе с Сенцовим. Кольченко требует освобождения украинского режиссера.

Политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Сенцов требует освободить всех 64 украинских политзаключенных на территории России. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченка к 10, а Сенцова до 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний продолжает сидеть в колонии в Магадане.

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