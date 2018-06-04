Климкин предложил Lufthansa сделать рекламу рейсов в Киев из скандального видео

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать для рекламы рейсов в Киев кадры, отснятые в столице для рекламного ролика к ЧМ-2018 в России.
Об этом он написал в Twitter.
«По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:)», – написал министр.
По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:) https://t.co/Al5aYosKDE— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2018 г.
Lufthansa в своем ролике к чемпионату мира-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.
В авиакомпании подчеркнули, что видео снимали в Украине «из логистических соображений», и это является привычной практикой для рекламных роликов.
Позже Lufthansa извинилась и удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик.