Климкин предложил Lufthansa сделать рекламу рейсов в Киев из скандального видео

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать для рекламы рейсов в Киев кадры, отснятые в столице для рекламного ролика к ЧМ-2018 в России.

Об этом он написал в Twitter.

«По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:)», – написал министр.

По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:) https://t.co/Al5aYosKDE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2018 г.

Lufthansa в своем ролике к чемпионату мира-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.

В авиакомпании подчеркнули, что видео снимали в Украине «из логистических соображений», и это является привычной практикой для рекламных роликов.

Позже Lufthansa извинилась и удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик.

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