Кернес: Фукс никогда не будет «новым Курченко», а Добкин пошел не по той дороге

Павел Фукс никогда не будет «новым Курченко». Разница между ними есть. А что касается Добкина, нет «экшена», нет. Есть просто некий набор слов. Все эти новые течения и подходы превратили его в объект насмешек.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил городской председатель Харькова Геннадий Кернес.

Ведущая программы отметила, что у Геннадия Кернеса есть друг Павел Фукс, состояние которого активно растут. Следовательно, говорит ведущая, что Фукс может стать «новым Курченко».

Однако Геннадий Кернес так не считает.

«Павел Фукс никогда не будет «новым Курченко». Разница между ними есть. Павел Фукс всегда был осторожным и объективным человеком. Он знал все свои шаги наперед. Он не делал никаких сумасшедших протидержавних операций. Собственно поэтому он и работает себе в любой стране мира. он поддерживает свой имидж и имидж своего окружения», – рассказал гость программы.

Отвечая на вопрос ведущей об отношениях Павла Фукса с Вадимом Рабиновичем, Геннадий Кернес отметил, что Фукс и Рабинович – друзья с детства.

«Рабинович и Фукс дружат уже более 30 лет. Рабинович из Харькова и я его тоже уже давно знаю. Так случилось, что Рабинович пошел в политику и чтобы вы знали, он не откажет в любой просьбе помочь Харькову. Он всегда отзывается», – подчеркнул городской председатель Харькова.

Геннадий Кернес также рассказал о своих отношениях с нардепом Михаилом Добкиным.

«Добкин пошел не по той дороге. Нет «экшена», нет. Есть просто некий набор слов. И все эти новые течения и подходы превратили Добкина в объект насмешек. Я не могу сказать, что он говорит-то плохо, или не по делу, но я могу говорить о том, что все, что он говорит, остается без внимания», – отметил городской председатель и добавил, что в отличие от Добкина, Рабинович говорит по делу, в частности, с точки зрения структуры, которая за ним стоит – партии «За жизнь».

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