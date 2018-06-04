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понедельник, 4 июня, 2018, 13:15 Экономика
Канада пожаловалась на таможенные пошлины США на сталь и алюминий

Канада подала в Мировой организации торговли (ВТО) жалобу на введение США в одностороннем порядке таможенных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщает The New York Times, передает Интерфакс-Украина.

Канадская сторона аргументирует свои действия нарушением правил ВТО со стороны США и торговых обязательств Вашингтона.

Ранее жалобу в ВТО подал Евросоюз, сообщает Deutsche Welle.

С начала июня вступило в силу решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза. Министр торговли США Вилбур Росс заявил, что переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) сейчас затягиваются, и дату их завершения предсказать невозможно. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий также для Канады и Мексики.

В Брюсселе эти действия США были названы «обычным протекционизмом». Решение Вашингтона не оставило Брюсселю другого выбора, кроме как подать жалобу в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров, ввозимых в ЕС, говорилось в заявлении председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Кроме обращения к ВТО, Еврокомиссия составила список товаров из США на EUR 2,8 млрд, на которые также может быть наложены штрафные таможенные сборы.

Сначала президент США Дональд Трамп с 23 марта ввел пошлины на импорт стали в страну в размере 25% и алюминия – 10%. При этом он подписал документ, откладывающий до 1 июня ввод этих заградительных мер для ряда государств-союзниц: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи, а также стран Европейского Союза.
СШАКанадаЭкономика
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2018-06-04 14:34 :51