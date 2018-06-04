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понедельник, 4 июня, 2018, 12:57 Спорт
Хорхе Карраскаль – лучший игрок «Карпат» сезона-17/18 по версии болельщиков

Колумбийский нападающий «Карпат» Хорхе Карраскаль (на фото) стал победителем опроса в социальных сетях клуба за звание лучшего футболиста «зелено-белых львов» в сезоне 2017/2018.

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Второе и третье место болельщики разделили между Марьяном Шведом и Сергеем Мякушко, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Напомним, что Хорхе Карраскаль делит лидерство в бомбардирской таблицы «Карпат» Марьяном Шведом, отметившись в воротах соперников шесть раз.

Также голы Карраскаля неоднократно избирали самыми красивыми по итогам туров УПЛ, а самого колумбийца экспертный совет Премьер-лиги назвала лучшим игроком в апреле.
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2018-06-04 14:34 :48