Гройсман: Если не будет справедливого антикоррупционного суда, я сложу с себя полномочия

Мы сегодня стоим перед выбором – или дальнейшее развитие государства и решения многих проблем, или дестабилизация. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят, потому что без него будет подорвано доверие как внутри государства, так и на международном уровне.

Об этом во время совместного с председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге, который транслировал телеканал ZIK, отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«На самом деле сегодня очень ответственный день и неделя. Должен быть принят закон о независимом и справедливом антикоррупционном суде. Я думаю, что все знают о том, насколько важен сегодня в обществе вопрос справедливости и эффективной реальной борьбы с коррупцией», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Он глубоко убежден, что без создания такого суда антикоррупционная борьба не будет успешной.

«Поэтому сегодня ключевая задача, чтобы украинцы получили возможность создания такого суда. Это восстановление доверия внутри страны, это наша международная доверие. И я убежден в том, что этот вопрос имеет ключевое значение», – подчеркнул Премьер.

По его мнению, сегодня Украина и украинское общество имеют все возможности и шансы для создания независимого антикоррупционного суда.

«Я это заявляю, как Премьер-министр Украины. Нужно продолжить развивать нашу страну, тогда люди почувствуют, что экономика начала развиваться и жизнь стала лучше. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят, иначе без этого будет подорвано доверие как внутри общества, так и международный авторитет», – убеждает чиновник.

Кроме этого он заверил, что сегодня будет работать с главами фракций Верховной Рады над решением этого вопроса.

«Мы сегодня стоим перед выбором – либо дальнейшее развитие и решение многих проблем, либо дестабилизация ситуации. Считаю, что сегодня есть огромный вызов для всех, кто причастен к принятию этого решения. Я принял для себя решение – если этот суд справедливый и независимый не будет создано, я сложу с себя полномочия Премьер-министра Украины», – заявил Гройсман.

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