Геращенко: Журналиста Семену включили в «список на обмен»

Осужденного крымского журналиста Николая Семену украинская власть включила в список украинцев, которых предлагают обменять на 23 осужденных россиянина.

Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в комментарии «Крым.Реалии».

«Мы сейчас активно артикулируем этот вопрос», – сказала Геращенко.

4 июня вице-спикер Верховной Рады заявила на заседании согласительного совета в парламенте, что украинская власть готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в России.

По ее словам, «россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченка, Клыха, Гриба и других».

Автора «Радио Свобода» и проекта «Крым.Реалии», крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

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