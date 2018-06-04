Фейгин: Обжалование приговора Сущенко может затянуться на полгода

В связи с рядом факторов прохождения второй инстанции, обжалование приговора, вынесенного в Мосгорсуде украинскому журналисту Роману Сущенко, может затянуться надолго – до полугода.

Об этом сообщил в интервью Укринформу общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

«Текст приговора на руки мы пока не получили. Поэтому во вторник я подам «краткую жалобу». А написанием полного текста «большой апелляции» займусь после получения всего приговора, с мотивировочной частью, что не зачитывалась сегодня. И, в целом, обжалование приговора может затянуться надолго», – сказал Фейгин.

Он пояснил, что это связано с тем, что уже началось лето, а в этот период «подобные истории замирают».

«Так что месяца три выпадает, и предварительно прохождения второй инстанции может затянуться где-то на полгода», – резюмировал общественный защитник.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинения в «шпионаже». В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

28 мая во время своего «последнего слова» в Мосгорсуде Сущенко заявил, что он не признает вину, и попросил вынести ему оправдательный приговор.

Сторона обвинения требовала для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.

В Мосгорсуде в понедельник объявили приговор незаконно удерживаемому в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко: 12 лет колонии строгого режима.

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