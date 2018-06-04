Езда Дубневича: Полиция не обнаружила нарушение ПДД в не пристегнутом ремне безопасности нардепа

Длительное время Патрульная полиция Львовщины колебалась в раздумьях, привлекать ли к административной ответственности народного депутата Богдана Дубневича за очевидное публичное нарушение ПДД. А именно управление транспортным средством в не пристегнутом ремне безопасности. Наконец, после нескольких информационных запросов и десятков телефонных звонков, патрульные решили проявить твердость и дать ответ. Правоохранители сначала инициировали рассмотрение дела об административном правонарушении и впоследствии передумали из-за «отсутствия события и состава административного правонарушения».

Об этом стало известно из письма, полученного ИА ZIK в ответ на очередной информационный запрос.

«Сообщаем, что 13 апреля 2018 г. в помещении Управления патрульной полиции во Львовской области Департамента патрульной полиции состоялось рассмотрение дела в отношении гражданина Дубневича Богдана Васильевича.

Взяв объяснения и выяснив все обстоятельства дела, инспектор вынес постановление о закрытии дела об административном правонарушении по п.1 ст.247 Куоап», – говорится в письме-ответе.

Итак, что стало основанием для закрытия дела. Читаем статью 247 Куоап:

«Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при таких обстоятельствах:

отсутствие события и состава административного правонарушения».



А было ли нарушение со стороны Богдана Дубневича? Читаем пункт 2.3 Правил дорожного движения:

«Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан: на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме того, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси».



Что дало основания предполагать вероятное нарушение правил. В частности ряд видеодоказательств, Богдан Дубневич, по простоте душевной, сам же разместил на своей странице в Фейсбук. Все они собраны в одном из предыдущих материалов ИА ZIK.

Но этого оказалось не достаточно для полиции. Что же стало причиной такого решения правоохранителей в отношении нардепа? В ответе на запрос этого не сообщено, поэтому остается только догадываться.

Аналитическая группа ИА ZIK

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