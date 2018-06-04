Еременко: В Москве Сущенко осудили ни за что. И где острые заявления международных организаций?

Сегодня корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко Мосгорсуд ни за что приговорил к 12 годам колонии строгого режима, а критических заявлений международных организаций – нет.
Об этом на своей странице в Facebook написала исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика Светлана Еременко.
Также она напомнила о других украинских политзаключенных в России:
Станислав Асеев (Васин) больше года находится в денееровских подвалах-застенках. По свидетельству сокамерника, его жестоко пытают.
Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченко – голодают, требуя освобождения всех украинских политических заключенных, арестованных в России.
«Где острые, решительные, критически нетерпимы к российской власти заявления международных организаций?», – спросила Еременко.
Как сообщалось, 4 июня Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемому в СИЗО «Лефортово» журналисту «Укринформ» Роману Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.
Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.
Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.
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