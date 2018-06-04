Еременко: В Москве Сущенко осудили ни за что. И где острые заявления международных организаций?

Сегодня корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко Мосгорсуд ни за что приговорил к 12 годам колонии строгого режима, а критических заявлений международных организаций – нет.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика Светлана Еременко.

Также она напомнила о других украинских политзаключенных в России:

Станислав Асеев (Васин) больше года находится в денееровских подвалах-застенках. По свидетельству сокамерника, его жестоко пытают.

Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченко – голодают, требуя освобождения всех украинских политических заключенных, арестованных в России.

«Где острые, решительные, критически нетерпимы к российской власти заявления международных организаций?», – спросила Еременко.

Как сообщалось, 4 июня Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемому в СИЗО «Лефортово» журналисту «Укринформ» Роману Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Больше новостей о Романе Сущенко читайте здесь.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.