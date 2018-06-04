Дочь Сущенко о возможном помиловании: Я уверена, отец не признает своей вины

Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, вынесенный судом Москвы 4 июня, может ускорить его освобождение.

Об этом в интервью «Громадскому» рассказала дочь Сущенко Юлия.

По ее словам, с отцом она общалась несколько месяцев назад. «Последний раз общалась по телефону, это было в начале марта, когда умер отец моего отца, мой дедушка. Тогда ему разрешили сделать звонок к бабушке, чтобы поговорить и поддержать... И тогда я тоже имела возможность с ним поговорить. Виделась последний раз в конце февраля, когда мы с мамой ездили в СИЗО», – сказала она.

«Он как кремень, он никогда не покажет свою слабость, насколько ему плохо и больно, он все держит в себе, он наоборот пытался всегда нас поддерживать, чтобы мы не опускали руки и держались», – отметила Юлия Сущенко.

Дочь украинского политзаключенного рассказала о состоянии его здоровья: «У него определенные проблемы с зубами... это распространенная проблема всех заключенных. Поскольку там плохая еда, рацион питания, плохая в принципе атмосфера, нет ни витаминов, ни солнечного света. Проблемы со зрением есть у отца».

По ее словам, украинского консула к Сущенко пускают регулярно. «Эти разрешения дают только судьи, это очень много времени занимает, не один месяц нужно, чтобы добиться свидания», – сказала она.

Также Юлия Сущенко отметила, что приговора по делу отца может ускорить его освобождение.

«После приговора вообще дело и судьба отца выйдет из процессуальной плоскости и перейдет в политическую и поэтому, собственно, дальше проще будет чисто юридически говорить об обмене, освобождении. Мы очень надеемся все таки что это шанс на освобождение отца».

На вопрос о возможном помиловании, дочь Сущенко ответила: «Я уверена, что отец не признавал, не признает и не будет признавать свою вину, потому что ее нет. Это все дело сфальсифицировано».

«Все дело построено на словах свидетеля, я так поняла, чтобы был определенный сценарий, под который нашли персонажа», – добавила она.

По ее мнению, украинская власть делает все возможное, для того, чтобы вызволить Романа Сущенко и других политзаключенных.

«Но к сожалению все решает не украинская сторона... Потому что все ключи, как говорила Геращенко (вице-спикер Рады, – ред.), в кармане Путина. Только от него зависит, на кого и как», – подытожила Юлия Сущенко.

4 июня суд в Москве признал Сущенко виновным в «шпионаже» и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

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