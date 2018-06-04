Денисова и Супрун объединят усилия, чтобы к политзаключенным РФ пустили врачей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун договорились объединить усилия, чтобы к украинским политзаключенным в России попали врачи.

Об этом информирует пресс-служба офиса омбудсмена.

«Уполномоченный Людмила Денисова и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун договорились объединить усилия, чтобы к украинским политзаключенным в РФ попали врачи», – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время встречи с Супрун Денисова рассказала, что по состоянию на сегодня в тюрьмах России находятся около сотни украинских политзаключенных, и при этом 4 украинца объявили голодовку – это режиссер Олег Сенцов, заключенный в РФ украинский солдат Александр Шумков, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух.

Омбудсмен отметила, что неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаила Федотова с просьбой организовать ее визит в заключенных украинцев. Впрочем, по ее словам, какого-либо содействия от российской стороны она пока не получила.

Денисова выразила обеспокоенность тем, что состояние украинцев с каждым днем ухудшается, о чем почти ежедневно омбудсмену сообщают семьи и адвокаты осужденных.

«Найболее категорично на голодовку настроен Олег Сенцов», – подчеркнула она.

Денисова отметила, что процесс переговоров с РФ продолжается, и со своей стороны она продолжает настаивать на необходимости медобследования политзаключенных украинскими или международными врачами.

Супрун в свою очередь уточнила, что МИНЗДРАВ готов оказать качественные медицинские услуги задержанным украинцам, если Россия даст на это согласие.

Кроме того, на встрече Людмила Денисова и Ульяна Супрун договорились о подписании Меморандума о сотрудничестве, чтобы была прямая связь между Офисом Омбудсмена и Министерством здравоохранения.

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