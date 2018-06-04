Без транша МВФ Украине придется прекращать некоторые государственные программы, – министр финансов

Если Международный валютный фонд согласится предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи, то правительству придется останавливать некоторые расходы бюджета.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью «Экономической правде».

Также Данилюк сообщил, что ожидает получения транша МВФ до конца июня.

«Моя оценка – удастся (получить транш). Мы должны это сделать в течение июня, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета», – заявил министр финансов.

Он также добавил, что согласно финансовому плану Украина должна была получить около двух миллиардов долларов еще до марта 2018 года. И если до июня правительство еще мог прожить без этих средств, то дальше сделать это будет гораздо сложнее.

«Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы залишатимемось в программе МВФ, а закон об Антикоррупционном суд должен был быть принят еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная рада. Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать», – заявил Данилюк.

Кроме этого, в Нацбанке сообщали, что в случае отсутствия транша МВФ готовы ввести валютные ограничения в Украине. Там также отметили, что не собираются снижать учетной ставки.

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