60 производителей телефонов получили от Facebook данные пользователей

За последние 10 лет Facebook предоставила доступ к данным пользователей минимум 60 компаниям, производящим телефоны. Среди них – Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.

Об этом сообщает The New York Times, передает «Громадське».

По данным издания, некоторые производители телефонов получали не только доступ к информации пользователя, но и даже данные о его друзьях в соцсети без их согласия.

Большинство сделок, в рамках которых производители мобильных устройств получали доступ к данным пользователей до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиями Федеральной комиссии по торговле США.

В компании также подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Напомним, Цукерберг, во время слушаний в Европейском парламенте, извинился перед пользователями из Европы за ошибки соцсети в связи со скандалом с утечкой данных.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг пришел на слушания Европарламента по вопросам защиты данных пользователей и борьбы с фейковыми новостями.

Ранее, консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным около 87 миллионов пользователей Facebook.

Цукерберг потерял более $5 млрд из-за утечки данных Facebook. Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.

Марка Цукерберга пригласили в Европарламент для объяснений ситуации.

В офисах Cambridge Analytica в Лондоне 23 марта провели обыски.

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