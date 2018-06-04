121 экзопланета, вероятно, имеет спутники, на которых может существовать жизнь, – ученые

Астрономы пересмотрели сотни экзопланет, найденных телескопом «Кеплер» начиная с 2009 года, и обнаружили, что 121 из них – газовые гиганты, которые вращаются вокруг своих звезд в зоне возможности существования жизни. В этих газовых екзопланетах (радиус каждой из которых как минимум втрое больше земного) вполне могут быть каменистые спутники с определенными формами жизни.

При соответствующих условиях эти «экзосупутники» могут стать потенциальными кандидатами для поддержания внеземной жизни. Более того, некоторые из таких спутников могут быть даже более пригодными для жизни, чем наша планета Земля. потому что несмотря на то, что наша Голубая планета получает много энергии от Солнца, похожего на земную «Луну», может получать энергию как от своей звезды, так и радиацию, отраженную от планеты, вокруг которой вращается.

Ведущий автор исследования Мишель Хилл из Университета Южного Квинсленда в пресс-релизе рассказала о результатах этого исследования, сообщает naked-science со ссылкой на ucrtoday.

«Теперь, когда мы создали базу данных известных газовых гигантов в зоне обитаемости своих звезд, будут проведены исследования на предмет наличия в них потенциальных экзоспутников, что, в свою очередь, поможет точнее определить их свойства. Следующие изучения помогут добыть больше информации для разработки будущих телескопов, чтобы мы смогли обнаруживать эти луны, изучать их свойства и искать признаки жизни».

К сожалению, такие спутники найти крайне трудно. Обычно ученые обнаруживают экзопланеты, используя транзитный метод – поиск провалов в яркости звезды, предусматривающих пролет перед ней планеты. Взглянуть на саму планету ближе гораздо труднее, так как ее размер и яркость затемняются звездой, поэтому поиск спутников этих планет – еще более сложная задача.

И в итоге это может стать ключом к отслеживанию той самой «второй Земли», которую астрономы так стремятся выявить. Все это время ученые искали подобные на Змелю экзопланеты, но теперь сосредоточивают внимание и на их экзоспутниках.

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