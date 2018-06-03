И чего не придумаешь ради «экономии»: в Праге вышли трамваи, украшенные отговорками безбилетников

На маршруты №№ 13 и 17 вышли трамваи, украшенные цитатами безбилетных пассажиров, которые пытаются оправдаться за неоплаченный проезд.

Трамваи называются Vymlouvačka («Отмазка»), – сообщает uagolos.com.

Таким способом пражские транспортники хотят мотивировать пассажиров покупать годовой проездной. Ведь с ним проезд в столичном транспорте обойдется всего в 10 крон в день.

На корпуса трамваев нанесли такие отговорки как «Я просто прохожу через этот трамвай», «У меня другие заботы, у меня умерла морская свинка», «Я не могла купить СМС-билет, ибо замерзла», «Мой билет съела собака», «Разве можно беспокоить людей ночью?».

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