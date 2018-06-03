Враг продолжает атаковать, украинские бойцы открыли огонь в ответ, – ООС

За прошедшие сутки интенсивность боевых действий на отдельных участках в районе проведения операции Объединенных сил оставалась высокой, противник продолжал обстрелы наших опорных пунктов, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями калибров артиллерии и минометов. Однако наши военные полностью контролируют обстановку.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В целом в течение минувших суток на линии соприкосновения зафиксировано 28 вражеских обстрелов, в том числе зафиксировано 8 случаев ведения противником огня из артиллерийских систем и минометов запрещенных калибров.

Все эти обстрелы определены как прицельные.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожения активных огневых средств противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 12 раз открывали огонь в ответ, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести. Сейчас они госпитализированы, и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Луганское направление

За прошедшие сутки зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны противника, из них 3 – с применением запрещенного договоренностями вооружения.

Первый обстрел на этом направлении произошел в 06:30 – около получаса противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотошковского из минометов калибра 82 мм.

Во второй половине вчерашнего дня под вражеские обстрелы попали наши военнослужащие в районах населенных пунктов Крымское и Луганское. Здесь зафиксирован огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. В целом противник совершил несколько выстрелов из артиллерии 122-го калибра и выпустил десять мин калибра 82 мм.

Под вечер обстрелы со стороны противника из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли вблизи Южного и Зайцево.

Донецкое направление

Здесь зафиксировано 23 вражеских обстрела. Наиболее напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Опытное, Водяное, Лебединское, Чермалык.

Так, в районе Лебединского, Водяного и Чермалыка наши опорные пункты оказались под огнем минометов калибров 120 и 82 мм. Всего враг выпустил в нашу сторону 20 мин.

Гранатометы различных типов и стрелковое оружие боевики российско-оккупационных войск применяли в районах населенных пунктов Гнутово, Тарамчук, Водяное, Лебединское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Чермалык и Широкино, а защитники Опытного, кроме этого, были обстреляны еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Под Павлополем, Авдеевкой и Марьинкой зафиксирована активность вражеских снайперов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.