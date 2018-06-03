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воскресенье, 3 июня, 2018, 9:43 События
Война на Донбассе: Продолжаются бои и обстрелы, ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

Об этом сообщается в сводке штаба ООС за сутки по состоянию на 7:00 3 июня.

Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение, отмечается в информации.

Напряженной оставалась обстановка в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое ранены.

Более подробная информация о событиях,  происходящих в районе проведения операции, будет обнародована во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

 
война в ДонбассеООС
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