Война на Донбассе: Продолжаются бои и обстрелы, ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.
Об этом сообщается в сводке штаба ООС за сутки по состоянию на 7:00 3 июня.
Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение, отмечается в информации.
Напряженной оставалась обстановка в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое ранены.
Более подробная информация о событиях, происходящих в районе проведения операции, будет обнародована во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.