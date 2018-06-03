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воскресенье, 3 июня, 2018, 11:46 События
Вместе остановили коммунизм: В Польше почтили память воинов УНР, - фото

В городе Александрув-Куявский Куявско-поморского воеводства на севере Польши состоялись организованные местными властями ежегодные торжества по чествованию воинов Украинской Народной Республики, похороненных на Украинском военном кладбище.

Об этом информирует посольство Украины в Польше.

«Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую мощь партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что только в мире, согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он не был!» - отмечает посольство.

Кладбище было восстановлено 25 лет назад и с того времени ежегодно в первую субботу июня здесь проходят памятные мероприятия с участием руководства города, политиков, дипломатов, духовенства разных конфессий и многочисленной украинской общины.

Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и лелеют память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия.

Торжественные мероприятия были организованы местными властями во главе с бургомистром Анджеем Цеслей и под патронатом заместителя министра культуры и национального наследия Польши Ярослава Сэллина.
ПольшаУНР
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2018-06-03 11:54 :04