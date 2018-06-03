Великобритания изучает происхождение богатства российских олигархов, – The Times

Британское Национальное агентство по преступности (NCA) проводит проверку происхождения средств около 130 человек, среди которых и российские олигархи.

Об этом сообщает УП со ссылкой на The Times.

С января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Сотрудники агентства расширили расследование в отношении бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после попытки убийства бывшего российского шпиона в Солсбери.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что его команда проверяет «от 120 до 140» лиц из-за заявлений о непонятном происхождении их богатства.

«Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства», – сказал он.

Однако издание утверждает, что очень значительная часть этих лиц россияне или связанные с россиянами.

«Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства... и по определению увеличился объем работы относительно коррумпированных россиян или тех, которые имеют политический вес», – заявил источник в правительстве.

Напомним, Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Роману Абрамовичу. После этого он остановил строительство стадиона в Лондоне для своего футбольного клуба.

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