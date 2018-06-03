В июне украинцев ждет новое подорожание «коммуналки»

По прогнозам экспертов, в июне могут подорожать газ, тепло и горячая вода.

Об этом сообщает facenews.

Правительство должно пересмотреть стоимость голубого топлива. Сценариев развития событий несколько. Согласно одному из них, цена на газ может увеличиться на 65%. Такое подорожание повлечет за собой повышение цен на тепло и горячую воду примерно на 45%.

Если газ подорожает на указанный процент, за кубометр голубого топлива украинцам придется заплатить примерно 11 грн. В то время как сейчас цена за куб газа составляет 6,9 грн.

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По данным НКРЕКУ, около 70% в составляющей тарифов на горячую воду и отопление занимает газ. Если на 65% повысится цена за газ, то за куб воды придется выложить 117 грн. Также подорожает и тепло.

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