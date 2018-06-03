В Украине изменили правила покупки валюты

В Украине начали действовать новые правила покупки валюты. Теперь банки могут не передавать данные о покупателе в Налоговую службу, если сумма сделки не превышает 150 тысяч гривень.

Также украинцам не нужно будет предъявлять паспорт при покупке долларов или евро, – сообщает Хвиля.

Исключением являются только сделки, которые превышают барьер в 150 тысяч гривень. Нельзя будет заказывать необходимое количество долларов или другой иностранной валюты. Купить ее можно будет при наличии денежных средств в самом отделении банка. Это можно будет сделать в нескольких отделениях за один день.

Эксперты рекомендуют не обращаться в нелегальные обменные пункты. В банках достаточно валюты, нужно только заранее осуществить эти операции, чтобы успеть купить необходимое количество долларов или евро. Особенно не рекомендуется пользоваться услугами уличных обменных пунктов «с рук», так как возрастает риск покупки фальшивых денег.

Изменения коснулись также тех клиентов, которые планировали брать кредит в иностранной валюте. Теперь можно самостоятельно выбрать банк для покупки долларов, а кредитный валютный счет открывать в том банке, в котором вы планируете кредитоваться.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.