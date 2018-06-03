В Украине готовят отставку ключевого министра, – СМИ

Министр финансов Александр Данилюк в ближайшее время может покинуть свою должность. В Администрации президента и Кабмине не скрывают, что не против смены главного финансиста страны.

Об этом «Апострофу» рассказали источники во власти, знакомые с ситуацией.

«Если будет проситься – держать не будем», – ответили в Администрации президента.

Данилюк стал министром по квоте БПП, но в последнее время его отношения с президентом испортились, что привело к его обращению к странам «Большой семерки», в котором он пожаловался на давление со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

В письме Данилюк рассказал о попытках навязать ему заместителя Игоря Уманского, а позже Светлану Воробей. Министр эти кандидатуры на пост не согласовывал, поэтому уже 2 года работает без заместителя.

При этом на Банковой так прокомментировали «Апострофу» ситуацию: «Как ему можно было что-то навязать, когда минимум год он демонстрирует крайне странное поведение? Он плохой актер. Переиграл. Он сейчас шантажирует только тем, что он переговорщик с МВФ. Но у Порошенко прекрасные отношения с [главой МВФ Кристин] Лагард».

В то же время, в Кабмине отмечают, что Данилюк якобы признал ошибочность этого письма и намерен самостоятельно уйти с поста министра.

«На недавнем закрытом заседании Кабмина [30 мая] он посыпал голову пеплом и просил прощения за письмо, отправленное послам «Большой семерки». Он сделал это накануне визита Гройсмана в Брюссель», – рассказал «Апострофу» источник в правительстве, отметив, что Данилюк сам попросил его уволить.

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