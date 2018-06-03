В центре Киева стартовал «Пробег под каштанами», – фото

На Михайловской площади в Киеве стартовал 26-й «Пробег под каштанами» под лозунгом «Бегу ради маленьких сердец».

Мероприятие началось «забегом в ходунках», во время которого 9-14-месячные малыши преодолели 10-метровое расстояние на сцене, сообщает Укринформ.

В дальнейшем должен произойти пробег детей в возрасте до 15 лет на дистанцию 550 метров.

В 10.15 начнется так называемый «спортивный пробег» на дистанции 4900 метров.

Кроме того, в 10.25 стартует «пробег мужественных», в котором спортсмены на колясках преодолеют дистанцию в 300 метров.

Завершится мероприятие «благотворительным пробегом» на дистанцию в 4 900 метров, в котором примет участие и мэр Киева Виталий Кличко.

Средства, собранные в рамках «Пробега под каштанами», будут переданы Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава для закупки необходимого оборудования и расходных материалов. В прошлом году на благотворительность удалось собрать 1,5 млн гривень.

По информации организаторов, в этом году в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек и более 200 корпоративных команд.

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