В США разбился самолет, есть погибшие

В американском штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту. Тела двух человек уже найдены.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.
«Небольшой самолет с четырьмя пассажирами разбился у острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Тела двух людей были найдены на месте катастрофы в 2,4 километра от города Восточный Хэмптон в субботу вечером», – говорится в сообщении.
По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолет типа Piper PA31 упал примерно в 15.00. В это время в регионе были сильные грозы.
Кроме береговой охраны и полиции к поиску погибших также присоединились рыбацкие лодки.
Дело будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте США.