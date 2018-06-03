В США разбился самолет, есть погибшие

В американском штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту. Тела двух человек уже найдены.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

«Небольшой самолет с четырьмя пассажирами разбился у острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Тела двух людей были найдены на месте катастрофы в 2,4 километра от города Восточный Хэмптон в субботу вечером», – говорится в сообщении.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолет типа Piper PA31 упал примерно в 15.00. В это время в регионе были сильные грозы.

Кроме береговой охраны и полиции к поиску погибших также присоединились рыбацкие лодки.

Дело будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте США.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.