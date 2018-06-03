В Польше и странах Балтии стартовали масштабные учения НАТО

В Польше и странах Балтии начались ежегодные военные учения Saber Strike с участием 18 тысяч солдат из 19 стран, преимущественно стран-членов НАТО.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«В воскресенье в Польше и странах Балтии под эгидой США начались ежегодные военные учения (Saber Strike) при участии 18 тысяч солдат из 19 стран, преимущественно стран-членов НАТО, для увеличения боеспособности Альянса на восточном фланге из-за действий России», – говорится в сообщении.

Учения, которые уже проходят в восьмой раз, продлятся до 15 июня.

Как сообщалось, по данным СМИ, Польша выразила готовность выделить до 2 миллиардов евро из своего бюджета для создания на своей территории постоянной военной базы США.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысяч военнослужащих.

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