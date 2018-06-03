В Польше пожаловались на нехватку работников из Украины для сбора урожая

Даже 40% клубники может остаться на поле, потому что у работников из Украины есть проблемы с въездом в Польшу

Польские плантаторы жалуются, что много клубники останется в поле несобранной, поскольку не хватает работников из-за восточной границы. Причина прозаична – у украинцев есть проблемы с въездом в Польшу, – отмечает президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов.

Об этом сообщает Польское Радио.

Анджей Гайовничек подчеркивает, что не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все из-за изменений, которые введены в административно-правовых нормах.

«Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, по оценке Таможенной службы, на основании этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы», – убеждает Анджей Гайовничек.

Плантаторы обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

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