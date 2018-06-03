В Польше построят один из крупнейших аэропортов Европы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Отмечается, что среди четырех подписанных законов в субботу есть и о сооружении центрального коммуникационного порта.

Соответствующий спецзакон в конце апреля приняло польское правительство.

Новый аэропорт, который будет расположен между Лодзем и Варшавой, должен стать одним из крупнейших транзитных аэропортов в Европе. На первом этапе строительства он будет обслуживать ежегодно около 45 млн пассажиров, а в целом – около 100 млн в год.

До 2019 года будут продолжаться подготовительные работы, а сам аэропорт будет строиться восемь лет – до 2027-го. Аэродром будет располагаться в 40 км от Варшавы.

Отмечается, что новый аэропорт должен разгрузить варшавский аэропорт имени Шопена, который не может выполнять функции большого транзитного хаба, поскольку его пропускная способность исчерпывается из-за роста пассажиропотока в регионе.

В 2017 году возможностями варшавского аэропорта воспользовались свыше 15,7 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2016 году.

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