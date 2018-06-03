В Македонии прошли массовые протесты из-за планов сменить название

Тысячи сторонников правой македонской оппозиции и партии VMRO-DPMNE вышли на улицы Скопье, протестуя против планов по изменению названия страны.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на AFP.

Участники протеста собрались перед зданием правительства в центре столицы с флагами Македонии и партии VMRO-DPMNE. Ее лидер Христиан Микоски заявил, что оппозиция не поддержит изменения в Конституцию по изменению названия страны.

Оппозиция обвинила правительство в «продаже национальных интересов» страны из-за переговоров с Грецией относительно изменения названия.

Микоски призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в следующем году параллельно с очередными президентскими выборами.

Бывший премьер-министр и лидер VMRO-DPMNE Никола Груевский, который управлял Македонией с 2006 по 2016 годы, отсутствовал во время митинга. В среду его приговорили к двум годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией, является Республика Северная Македония.

Премьер-министр Зоран Заев заявил, что Македония вынесет на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией.

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