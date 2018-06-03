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воскресенье, 3 июня, 2018, 22:17 Мир
В Германии музыкальный фестиваль перерос в масштабные столкновения с полицией

В Дармштадте во время музыкального фестиваля толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

Как сообщает DW со ссылкой на данные полиции, участие в нападении на правоохранителей принимали около 100 человек.

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Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.

В итоге более 80 нападавших были задержаны, большинство из них – молодые мужчины, хотя среди них были и некоторые женщины. Много задержанных нападавших были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.

В результате столкновений ранения получили 15 полицейских.

Отмечается, что пока следователи «не обнаружили никакой стратегии в действиях нападающих», в частности, политической подоплеки.
полицияГерманиястолкновениямузыкальный фестиваль
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