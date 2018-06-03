В Британии выпустили килограммовую монету в честь Елизаветы II

Монетный двор Великобритании представил памятную монету в честь сапфирового юбилея со дня коронации Елизаветы II.

Об этом сообщает Информатор.

Масса нумизматической новинки 1 кг. На аверсе памятного изделия в центре помещен портрет королевы в окружении легенды «500 POUNDS / ELIZABETH II / D. G. REG.F.D.», – пишет сайт украинских коллекционеров UNC.

На реверсе представлено изображение только коронованной молодой Елизаветы II в каре с атрибутами власти. Также отчеканены памятные даты.

Характеристики монеты: металл – серебро 999 пробы, масса – 1005 г, диаметр – 100 мм. Качество чеканки – «пруф».

Номинал – £ 500 Тираж – 125 штук.

Цена (на официальном сайте монетного двора) – £ 2,050.00.

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