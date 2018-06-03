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воскресенье, 3 июня, 2018, 20:26 Мир
В Берлинском кафедральном соборе полицейский выстрелил в человека

Два человека пострадали в результате стрельбы в Берлинском кафедральном соборе.Полицейский выстрелил в человека в соборе. При этом, по информации издания, ранения получили двое людей.

Об этом сообщает independent.co.

Полицейский расстрелял мужчину, который пробился через Берлинский кафедральный собор, -сообщает полиция немецкой столицы.

Немецкие СМИ сообщили, что после спора между двумя людьми, к главному выдающемуся памятнику Берлинского кафедрального собора была вызвана полиция.

Газета Tagesspiegel заявила, что два человека получили травмы, подозреваемый и человек, на которого он напал.

«В Берлинском доме в центре города наши коллеги открыли огонь по человеку, сразу же после 16.00. Он был ранен в ноги. Пожалуйста, избегайте слухов», – написала берлинская полиция в Twitter.

Видеоматериалы, размещенные в социальных сетях, показали вооруженную полицию, которая окружает территорию вокруг собора.

На его входе стояли две машины скорой помощи.

Вооруженная полиция огородила собор.

Подробности инцидента пока не разглашаются.
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