Два человека пострадали в результате стрельбы в Берлинском кафедральном соборе.Полицейский выстрелил в человека в соборе. При этом, по информации издания, ранения получили двое людей.
Об этом сообщает independent.co.
Полицейский расстрелял мужчину, который пробился через Берлинский кафедральный собор, -сообщает полиция немецкой столицы.
Немецкие СМИ сообщили, что после спора между двумя людьми, к главному выдающемуся памятнику Берлинского кафедрального собора была вызвана полиция.
Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 июня 2018 г.
Газета Tagesspiegel заявила, что два человека получили травмы, подозреваемый и человек, на которого он напал.
«В Берлинском доме в центре города наши коллеги открыли огонь по человеку, сразу же после 16.00. Он был ранен в ноги. Пожалуйста, избегайте слухов», – написала берлинская полиция в Twitter.
Видеоматериалы, размещенные в социальных сетях, показали вооруженную полицию, которая окружает территорию вокруг собора.
На его входе стояли две машины скорой помощи.
Вооруженная полиция огородила собор.
Подробности инцидента пока не разглашаются.