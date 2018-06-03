Умер известный украинский хореограф Бойченко

В возрасте 32 лет умер известный украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко.

Об этом на своей странице в Facebook написала его коллега Дарья Маликова, – сообщает Апостроф.

Отмечается, что Бойченко, известный по работе в таких шоу как «Танцуют все», «Украина имеет талант» и "X-Factor", умер 1 июня 2018 года. Точные причины его смерти не были обнародованы, однако, по некоторым данным, он умер вследствие воспаления легких.

«Каждого, кто считает за честь сопровождать аплодисментами его финальный путь, просим вторник оставить свободным от других планов», – написала Маликова.

Стоит заметить, что смерть артиста в таком раннем возрасте стала ударом для его близких, знакомых и поклонников.

«Очень печальное известие», «Очень сложно в это поверить», «Не могу поверить... такой талантливый и молодой...», «Это большая потеря. Боль для родных. Так молод и сколько мог творить», «Потрясающий, талантливый...», «Невосполнимая потеря! Невозможно поверить!», «Человек с космической энергией», «Светлая память гениальному человеку», – написали в сети.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.