Украинские Т-84 уже прибыли в Германию, где примут участие в Tank Challenge-2018

Украинские танки уже в Германии. Четыре отечественные бронемашины прибыли на полигон в город Графенвер, где уже с воскресенья стартуют европейские танковые соревнования.

Об этом говорится в сюжете информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Там украинцев уже ждали команды-соперники из семи стран. Это и французы на танках «Леклерк», и британцы на «Челенджерах», немцы, австрийцы, поляки и шведы на «Леопардах». Будут конечно и американцы на «Абрамсах».

На прошлогодних соревнованиях наша команда выступала впервые и заняла пятое место. Главная проблема была в том, что Т-64, которые привезли на соревнования в прошлом году, двигались задом только со скоростью 5 километров в час. Украинцы потеряли из-за этого много баллов.

В этом году для соревнований подготовили новейшие Т-84, которые прошли подготовку на Харьковском заводе. Эти машины более мощные, имеют более современную систему управления огнем, а главное – задом едут так же быстро, как и вперед – до 50 километров в час.

«Он и по размерам, и по мощи, и по вооружению куда совершеннее», – подчеркнул танкист Сергей Козачук.

Новые украинские машины уже показали свои сильные стороны на других военных соревнованиях в Германии, которые состоялись в мае. Там действия нашего танкового взвода и роты десантников получили высокие оценки специалистов. Ведь бойцы с трезубцами показали все, чему научились не на полигонах, а в настоящих боях на востоке Украины.

Роман Недзельский, «Первые о главном, Детали»

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