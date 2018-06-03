Украинская металлургия может вскоре поднять темпы роста ВВП,– исследование Zik

Основной отраслью, наполняющей государственный бюджет, остается металлургия, которую лихорадило под конец мая. Из-за забастовки локомотивных депо, остановилось крупнейшее металлургическое предприятие «АкселорМиттал».

Об этом говорится в сюжете информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Смотреть на то, как жидкий металл выливается из печи каждый рабочий день – было мечтой детства инженера-технолога предприятия «Интерпайп-Сталь» Андрея. Он уже третий год работает на металлургическом заводе в Днепре. Это предприятие – одно из самых современных в стране. Новое оборудование, которое плавит металл в электрической печи, здесь установили в 2013-ом.

«Мой коллега по технологии выплавки и обработки вне печи смотрит за процессом, а я подбираю скорость и температуру разлива, необходимые для конкретного вида металла», – рассказывает Андрей.

Завод производит заготовки для производства бесшовных труб. Металл здесь льют круглосуточно. На смене работают около сотни рабочих.

Металлургия на оккупированных территориях

А еще есть завод в оккупированном Енакиево, который принадлежал холдингу Рината Ахметова. В 2016-м его окончательно взяли под контроль боевики. Об их господстве работники предприятия говорят, что завод полностью остался без сырья, а работа – была приостановлена.

Ситуацию с металлургией на оккупированной территории отслеживает журналист-дончанин, переселенец Денис Казанский. Говорит, что боевики «ДНР» пытались запустить Енакиевский металлургический завод, но неудачно.

«Они умудрились сжечь печь для производства заготовок, потому что посадили за пульт каких-то обезьян. Они сожгли все, поэтому теперь Енакиевский металлургический завод не работает», – рассказал Денис Казанский.

В общем, на оккупированной территории осталась едва ли не половина предприятий металлургической отрасли Украины. Самые известные – это Макеевский и Ясиновский коксохимзаводы, металлургический завод в той же Макеевке, еще два больших комбинаты в Енакиево и Алчевске, Харцызский трубный и сталеканатный заводы и металлургический в Донецке.

С 2014-го эти заводы хотя и работали на оккупированных территориях, и были зарегистрированы в освобожденных городах Донетчины и Луганщины, платили налоги в украинский бюджет. Однако после «торговой блокады» и последующего захвата боевиками, украинские холдинги заявили, что потеряли контроль над предприятиями.

«Это примерно 1,5% ВВП. Чтобы вы поняли, на сегодня наша армия, наша вся безопасность в бюджете – это 5% ВВП», – говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Также он рассказывает, что большинство предприятий боевики просто вырезают на металл, ведь возродить производство не могут. Продукцию из самопровозглашенных образований не хотят покупать даже в России.

«Я считаю, что эти заводы уже не будут восстанавливаться от слова «вообще», – заявил чиновник.

Согласен с Юрием Грымчаком и президент объединения предприятий металлургической отрасли Александр Каленков.

«Я прекрасно понимаю, что для преступных формирований на этих территориях важно будет не столько наладить предприятие, как получить сиюминутную выгоду, порезав все на металл и продав. Если это будет в виде металлолома, отследить это потом будет невозможно», – убежден Каленков.

А вот украинские металлургические холдинги, которые за войну потеряли предприятия, похоже, оправились от удара и уже наращивают производство.

Уже в первом квартале 2018 года, по данным объединения металлургических предприятий, сталевары превзошли результаты 2017-го по всем показателям.

И пока нерешенной проблемой остается нехватка коксующегося угля.

«Сегодня мы покупаем уголь коксо-группы в разных странах, даже в Российской Федерации», – подчеркнул Юрий Грымчак.

Рынки сбыта

Впрочем, вернуться к довоенным объемам производства металлургам мешают не потери части заводов и шахт, а совсем другое. Начиная с 2014 года из-за российской агрессии предприятия украинской металлургии потеряли российские рынки сбыта. Чтобы выжить, пришлось искать новые направления в Евросоюзе.

Вследствие постепенного закрытия российского рынка, украинская металлургия потеряла более 15% своего производства. Европейский потребитель более требователен, хочет более качественных товаров по меньшей себестоимости.

Современное производство в Днепре ориентируется уже на новые рынки. Так же и соседнее предприятие, где из заготовок «Днепростали» изготавливают современные трубы и колеса для поездов и локомотивов. Ежемесячно там выпускают более двух тысяч пар.

Продукции завода удается успешно конкурировать и заходить на рынки Великобритании, Германии, Италии и Франции. Есть и много заказчиков с Ближнего Востока, Индии и Азии.

Требования к качеству чрезвычайно высоки – железнодорожные колеса должны выдержать нагрузку в несколько десятков тонн на скорости более 250 километров в час. Поэтому здесь применяют передовые станки. Один из них может установить толщину любого предмета с точностью до пяти тысячных миллиметра.

Перспективы украинской металлургии

Будущее украинской металлургии будет зависеть от того, удастся ли ей завоевать новые рынки при условии конкуренции с Россией и Китаем. Кроме того, в мире вновь поднимается волна торговых ограничений и соответствующих мероприятий – каждый защищает свое.

«С нашей готовой продукцией никто нас в мире не ждет. Против украинской продукции существует пошлина в России и Таможенном союзе, в Европейском Союзе. Это не тайна, и никто не хочет ее отменять. Никакие соглашения об ассоциации не могут повлиять на пошлину в ЕС», – подчеркнул директор по коммуникативным связям «Интерпайп-Сталь» Дмитрий Киселевский.

Не менее важный аспект – это наличие внутреннего потребителя. Сейчас Украина экспортирует более 80% продукции, а могла бы отгружать на внутренний рынок, потому что есть что строить.

«Строительство стадионов, мостов, структур, где используется много металла, дает спрос на трубы и различные виды металлопроката», – говорит Киселевский.

Теперь металлургов тормозят еще и транспортники. В Украине нехватка железнодорожных вагонов и локомотивов. Следовательно, отгрузка металла и подвоз сырья задерживаются.

«Если раньше время, за которое возвращался вагон, составляло около 5 суток, то теперь это 9 суток. Это как в игре – когда будет столько вагонов, что «паровозик» скоро догонит свой «хвостик», – шутит Александр Каленков.

Правда, нынешние показатели работы сталеваров вдохновляют. Отрасль может вскоре подтянуть темпы роста украинского ВВП. Ведь до 2013-го металлурги обеспечивали чуть ли не 40% экспорта.

Сергей Костеж, «Первые о главном. Детали»

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