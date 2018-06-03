Украина подпишет соглашение о соцзащите украинцев в Испании

Украина подпишет с Испанией новое двустороннее соглашение о социальном обеспечении, которое позволит лучше защитить интересы украинцев и украинской общины в Испании.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал, выступая перед испанским обществом в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

«Мы высоко ценим создание Испанией благоприятных условий для обеспечения культурных и образовательных вопросов украинцев. Хочу сообщить вам еще одну новость. По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении – на замену предыдущей сделке, которая была подписана 22 года назад, в 1996 году. Так же, как 22 года не было визита украинского Президента в Мадрид, в Испанию. Подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять некоторые проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины», – отметил Глава государства.

Он также поблагодарил Испанию за помощь Украине в отстаивании государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости, за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня с официальным визитом находится в Королевстве Испания. Сегодня он вместе с супругой принял участие в молебне за мир в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

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