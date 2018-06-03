Сирийский диктатор Асад поедет к корейскому диктатору Ким Чен Ыну

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить Северную Корею и встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Асад сказал на встрече с послом КНДР в Сирии Мун Йонг Намом, сообщает Укринформ.

«Я посещу Северную Корею и встречусь с лидером Ким Чен Ыном», – заявил он.

Как сообщалось, Вашингтон и Пхеньян проводят подготовительные мероприятия для встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Несколько раз проведение саммита оказывалось под вопросом.

Поэтому официальный представитель северокорейского режима Ким Йон Чхоль прибыл в США. В четверг он провел предварительные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке. Главной темой обсуждений стало согласование позиций по денуклеаризации Корейского полуострова как главной предпосылки для проведения встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре.

В пятницу с северокорейским чиновником встретился президент США.

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