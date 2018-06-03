США готовит санкции против европейских компаний-участниц «Северного потока-2», – Foreign Policy

Администрация президента США Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает УП со ссылкой на Foreign Policy.

Американские чиновники рассматривают и другие пути блокирования проекта «Северный поток-2», но большинство ключевых фигур в Белом доме склоняются к санкционному сценарию.

Санкции могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица сильно недовольны действиями президента Дональда Трампа относительно торговли, решением отказаться от ядерного соглашения с Ираном и тому подобное.

«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток», – сказал один из собеседников, имея в виду чиновников Белого дома.

Администрации США выступали против газопровода с момента, когда он впервые был объявлен в 2015 году. Конгресс прошлым летом принял законопроект, который предусматривает санкции за участие в проекте.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Государственный департамент США пока не комментирует этот вопрос, но отмечает, что компании, которые работают над проектом, должны учитывать риски.

«Мы четко дали понять, что компании, которые работают в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, принимают участие в бизнес-сфере, которая несет риск санкций», – сказала пресс-секретарь Госдепартамента.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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