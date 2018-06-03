Саакашвили: Спасибо журналистам телеканала ZIK, ибо то, что они делают, и есть свобода слова

Я хотел бы поблагодарить журналистов телеканала ZIK, ведь то, что они делают, и является свободой слова. И это все несмотря на давление, под которым находится телеканал.

Об этом во время своего брифинга в Перемышле заявил третий президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.

«Мою предыдущую пресс-конференцию с адвокатом королевской семьи Нидерландов Жефри Робертсоном транслировали BBC, были New York Times, Washington Post, много голландских СМИ. Но из украинских был только телеканал ZIK. Единственным каналом, который транслировал это в Украине был ZIK, и из ныне присутствующих его журналисты – единственные», – подчеркнул Михеил Саакашвили.

Он убежден, что такая ситуация связана со сложной позицией свободы слова в Украине.

«Будем откровенны, все остальные имеют договоренности. Будем говорить прямо – к сожалению, это касается и «Украинской правды», и всех остальных. Поэтому я хочу поблагодарить журналистов телеканала ZIK, потому что они находятся под большим давлением. Я хочу, чтобы все другие телеканалы с них брали пример, ибо это и есть свобода слова», – заявил третий президент Грузии.

Кроме этого экс-глава Одесской областной государственной администрации вспомнил времена своего сотрудничества с телеканалом.

«Вы знаете, что на телеканале ZIK выходило мое ток-шоу («Другая Украина» с Михеилом Саакашвили – ред.). Но телеканал не опустил руки и продолжает освещать информацию. Но государство в смартфоне должно добавить веса, потому что одного телеканала недостаточно», – заверил политик.

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