Саакашвили: Армянские олигархи предлагали Пашиняну $200 млн. за выезд из страны

Когда в Армении вся оппозиция была куплена олигархатом, а о свободных СМИ никто и не знал, остался единственный человек, который не продался. Когда власть почувствовала угрозу, к нему приезжали три олигарха с предложением круглой суммы за выезд из страны. Но он их тут же послал.

Об этом во время своего брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили.

«Знаете, после Майдана 2014 года, как и после Майдана-2004, я был убежден, что украинский народ – лучший в мире. После грузинской революции я считал, что лучший в мире – грузинский народ. У каждого народа есть моменты подъема, и есть моменты сна», – подчеркнул экс-глава Одесской облгосадминистрации.

Как пример он вспомнил недавнюю революцию в Армении, где до последнего времени был «полный олигархат».

«Во-первых, Россия на них сидела так, что они и не двигались. Во-вторых, оппозиция вся была куплена олигархатом. Там вообще не знали, что такое свободные СМИ. Остался один человек, который не продался. Или же его просто всерьез никто не воспринимал», – говорит Михеил Саакашвили.

По его словам, все просто считали, что Никол Пашинян – сумасшедший, который бегает, раздает газеты, а потом и вовсе начал ходить пешком по всей Армении, говоря, что у него нет денег на бензин.

«У него действительно не было денег. А как можно серьезно воспринимать человека, у которого нет денег на бензин, чтобы объехать маленькую Армению? А потом он остался единственным человеком, который не продался. У него не было денег на бензин, но он такое провернул», – подчеркнул третий президент Грузии.

Кроме этого он заявил, что когда армянская власть поняла, что все для нее может плохо закончиться, к Пашиняну приехали три армянских олигарха из Москвы.

«Они пришли к нему в тюрьму и предложили в тот же момент дать ему 200 миллионов наличными, чтобы он уехал из Армении хотя бы на полгода. А он их тут же послал», – заявил лидер «Движения новых сил».

Также он отметил, что несмотря на огромный демографический кризис – из Армении выехало около 70% молодежи – на улицы вышли оставшиеся 30% , и этого было достаточно для настоящего протеста.

«В Грузии сейчас происходит то же самое. Такая же пассивная молодежь, которую, казалось бы, ничего не интересует, им бы только в клуб сходить, из-за несправедливости и социальных тем выходит на улицы. Вся Грузия сейчас стоит на ногах, а власть не может ничего сделать», – говорит политик.

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