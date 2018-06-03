Россия обвиняет Украину в вербовке российской журналистки

Департамент информации и печати МИД России призвал международное сообщество отреагировать на так называемую попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку «РИА Новости».

В заявлении, размещенном на сайте ведомства говорится о том, что 2 июня Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович.

Со слов Высокович, 1 июня сотрудники СБУ подошли к ней возле входа в зал заседаний суда, посадили в машину и отвезли в участок Службы. Журналистка утверждает, что в течение нескольких часов ее допрашивали относительно профессиональной деятельности, и в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках «РИА Новости».

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