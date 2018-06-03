Победительница конкурса, устроенного Саакашвили, презентовала «Государство в смартфоне»

Каждый день украинцы сталкиваются с унижениями со стороны чиновников, постоянным ожиданием в очередях. Такая бюрократическая система является неэффективной и слишком дорогой. Так, за прошлый 2017 год Украина потратили 60 миллиардов гривень на ее содержание.

Об этом говорила победительница конкурса от Михеила Саакашвили Маргарита Овчаренко во время пресс-конференции в польском Перемышле. Прямую трансляцию вел телеканал ZIK.

Михеил Саакашвили объявил конкурс на лучший проект, который поможет реформировать бюрократическую систему в Украине. По его словам, было очень много интересных предложений, но победу одержала Маргарита Овчаренко. Девушка смогла представить свой проект «Государство в смартфоне, или какой будет Украина без бюрократии» на пресс-конференции в Перемышле.

«Подходы, которые реализовывались 3-5 лет назад, уже устарели. Безусловно, в отдельных странах бюрократия работает – депутаты исполняют законы, а граждане живут достойной жизнью. Но это история не про Украину. Поэтому наша цель не реформировать бюрократическую систему, а уничтожить ее. Зато новая система должна стать технологически современной и опередить время», – подчеркнула Маргарита Овчаренко.

Докладчик отметила, что каждый день украинцы сталкиваются с унижениями со стороны чиновников, постоянным ожиданием в очередях. Такая бюрократическая система является неэффективной и слишком дорогой. В частности, подчеркивает Овчаренко, за прошлый 2017 год Украина потратили 60 миллиардов гривень на ее содержание.

«Альтернатива этому есть. Главное – это доступ каждого гражданина, который имеет паспорт Украины, к своему личному кабинету в системе «Блокчейн» (англ. Blockchain). И все инстанции, содержание которых мы оплачиваем из своих карманов, будут ненужными.

Блокчейн – это наиболее прогрессивный механизм защиты информации. Это технология, которая позволит обществу хранить информацию без ее уничтожения, подделки и удаления. Эту систему нельзя взломать, так как данные хранятся на всех устройствах, где подключена эта технология», – пояснила Маргарита Овчаренко.

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