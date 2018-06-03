Официально: Двое украинских военных попали в плен боевиков

Двое военных 14-й отдельной механизированной бригады попали в плен боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.
«26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника», – говорится в сообщении.
В течение недели о судьбе военнослужащих ничего не было известно.
«Этот период был использован для бешеного психологического давления, а возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды», – подчеркнули в бригаде.
В частности, как отмечается в сообщении, пленные военнослужащие, находясь под давлением, «рассказывают неправду о Вооруженных силах Украины в целом и бригаде в частности».
При этом в ОМБ заверили, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.