Официально: Двое украинских военных попали в плен боевиков

Двое военных 14-й отдельной механизированной бригады попали в плен боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

«26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника», – говорится в сообщении.

В течение недели о судьбе военнослужащих ничего не было известно.

«Этот период был использован для бешеного психологического давления, а возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды», – подчеркнули в бригаде.

В частности, как отмечается в сообщении, пленные военнослужащие, находясь под давлением, «рассказывают неправду о Вооруженных силах Украины в целом и бригаде в частности».

При этом в ОМБ заверили, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.

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