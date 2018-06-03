Непогода на Львовщине: Без света остались более 60 населенных пунктов

Во Львовской области из-за непогоды без электроснабжения остались 62 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«2-3 июня в результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта», – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

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