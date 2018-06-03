Национальная сборная Украины по футболу разгромила Албанию в товарищеском матче

Футболисты сборной Украины одержали победу над командой Албании, с которой сыграли контрольный поединок на нейтральном поле во французском Эвиане.

Товарищеский матч Албания – Украина на стадионе «Камиль Фурнье» завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Мячи забили Евгений Коноплянка, который отличился на 31-й и 90-й минутах, и Андрей Ярмоленко (36, 45+1) – в составе украинцев; Эмануэле Ндой (89) – у албанцев.

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