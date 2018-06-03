На Львовщине отметили 155-летие со дня рождения Президента ЗУНР Евгения Петрушевича

Сегодня, 3 июня, на Лычаковском кладбище почтили память Президента Украинского Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Представители власти, патриотических, ветеранских и молодежных общественных организаций возложили цветы к часовне, где похоронен Президент Национального Совета ЗУНР Евгений Петрушевич, под музыкальное сопровождение оркестра Западного территориального управления Национальной Гвардии Украины.

В рамках чествования священники отслужили цин панихиды.

Справочно:

Родился Евгений Петрушевич 3 июня 1863 года в г. Буске на Львовщине в семье греко-католического священника. После окончания Академической гимназии и юридического факультета Львовского университета переехал в Киев и открыл там адвокатскую контору.

Во время Первой мировой войны, в 1914-1918 гг. – член Главной Украинской Рады и Общей Украинской Рады. В 1917-1918 гг. – председатель Украинской Парламентарной Репрезентации в австрийском парламенте.

С 19 октября 1918 г. как президент Украинской Национальной Рады провозгласил создание на украинских землях Австро-Венгрии Украинского государства. 4 января 1919 года избран в Станиславе (теперь Ивано-Франковск) Президентом Западно-украинской Национальной Рады.

Правительство Петрушевича прекратило свою деятельность 15 марта 1923 года. До конца своей жизни Петрушевич находился в эмиграции, в Берлине, сотрудничал с Украинским Национальным Объединением (УНО), другими эмигрантскими организациями. Когда в сентябре 1939 г. Германия напала на Польшу, отправил правительству Гитлера протест. Умер 29 августа 1940 г.

Был похоронен на берлинском кладбище римско-католической кафедры Св. Ядвиги представителями УНО, которые впоследствии установили на могиле памятник.

1 ноября 2002 года перезахоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

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