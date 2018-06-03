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воскресенье, 3 июня, 2018, 9:58 Спорт
На Евро-2018 по художественной гимнастике украинки завоевали командное «серебро»

В Гвадалахаре (Испания) завершились командные соревнования чемпионата Европы 2018 года по художественной гимнастике.

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Сборная Украины в споре за «серебро» опередила на 0,4 балла команду Болгарии, сообщает Укринформ.

Украинская команда поднялась на пьедестал благодаря Виктории Оноприенко, Кристине Пограничной, Анастасии Возняк, а также шести лучшим оценкам юниорок. Первыми стали россиянки.

Последний раз «серебро» в команде в 2013 году Украине принесли Анна Ризатдинова, Алина Максименко и Виктория Мазур.

Сегодня, 3 июня, на соревнованиях пройдут финалы в отдельных видах и многоборье.
Сборная Украины по художественной гимнастике Художественная гимнастика Чемпионат ЕвропыЮниорская сборная Украины по художественной гимнастике
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2018-06-03 11:54 :57