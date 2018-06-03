воскресенье, 3 июня, 2018, 9:58 Спорт
На Евро-2018 по художественной гимнастике украинки завоевали командное «серебро»
В Гвадалахаре (Испания) завершились командные соревнования чемпионата Европы 2018 года по художественной гимнастике.
Сборная Украины в споре за «серебро» опередила на 0,4 балла команду Болгарии, сообщает Укринформ.
Украинская команда поднялась на пьедестал благодаря Виктории Оноприенко, Кристине Пограничной, Анастасии Возняк, а также шести лучшим оценкам юниорок. Первыми стали россиянки.
Последний раз «серебро» в команде в 2013 году Украине принесли Анна Ризатдинова, Алина Максименко и Виктория Мазур.
Сегодня, 3 июня, на соревнованиях пройдут финалы в отдельных видах и многоборье.
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