На этапе Мировой серии-17/18 по синхронному плаванию в Канаде украинки выиграли три «золота»

В Суррее (Канада) состоялся второй день седьмого этапа Мировой серии по синхронному плаванию сезона-17/18.

Украинские синхронистки одержали две победы – в технической программе среди групп в произвольной программе и в комбинации, а Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали «серебро» в технической программе среди дуэтов, сообщает Укринформ.

Отметим, что в первый день седьмого этапа Мировой серии украинки выиграли «золото» в технической программе среди групп, а Елизавета Яхно стала серебряным призером в технической программе солисток.

Добавим, что канадский этап Мировой серии сезона-17/18 завершится сегодня, 3 июня.

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